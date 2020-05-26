شكرا لقرائتكم خبر عن أنخل كوريا سعيد بعودة «الليجا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأى الأرجنتيني أنخل كوريا جناح فريق أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم أمس ، أن عودة المنافسات «هي ما نحتاج إليه جميعاً» وسط استئناف محتمل للبطولة المحلية في منتصف يونيو المقبل. وكان رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس، قد أعرب أمس الأول عن أمله في عودة عجلة الليجا إلى الدوران بدربي إشبيلية الخميس 11 يونيو.

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