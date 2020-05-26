هاجي يقترب من الانتقال إلـى رينجـــرز الأسكتلنـــدي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اقترب ناديا رينجرز الأسكتلندي وجينك البلجيكي لكرة القدم، من التوصل إلى اتفاق بشأن تعاقد رينجرز بشكل نهائي مع اللاعب الروماني يانيس هاجي، حسبما أعلن النادي البلجيكي.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، أنه لم يجر بعد التوصل إلى اتفاق بشأن القيمة المالية للصفقة، لكنها أكدت أن المحادثات جارية بين الطرفين.

وكان يانيس، نجل جورجي هاجي النجم السابق لفريقي برشلونة وريال مدريد الإسبانيين وأسطورة الكرة الرومانية، انضم إلى رينجرز على سبيل الإعارة في يناير الماضي، بعقد يستمر حتى نهاية الموسم. ويتضمن عقد الإعارة بنداً يتيح لرينجرز التعاقد بشكل نهائي مع اللاعب صاحب ال21 عاماً بعد انتهاء فترة الإعارة.