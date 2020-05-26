200 ناد تنضم لمبادرة روما حول الأطفال المفقودين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انضم أكثر من 200 ناد لكرة القدم حول العالم اليوم الاثنين لمبادرة نادي روما الإيطالي لكرة القدم للمساعدة في البحث عن الأطفال المفقودين، عبر بث مقاطع فيديو على صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وامتدت مبادرة روما إلى عالم كرة القدم بأسره بمناسبة اليوم العالمي للأطفال المفقودين اليوم الاثنين.

وكان نادي العاصمة الإيطالية دخل الصيف الماضي في شراكة مع عدة منظمات مختصة بالبحث عن الأشخاص المفقودين، وأصدر مع إعلانه عن كل انتقال جديد، مذكرة بحث.

وعثر على عدة أطفال تم بث صورهم في فيديوهات لنادي روما في كل من المملكة المتحدة وبلجيكا وكينيا.

وكان بول روجرز، المسؤول عن الاستراتيجية الدولية والاتصالات في نادي العاصمة، قال: لا أعتقد أن أحداً منا كان يتوقع أن أياً من الأطفال الذي يظهرون في الفيديوهات الخاصة بنا سيعود لمنزله سالماً. بالطبع كنا نأمل بذلك، لكن لم نتوقعه.

وشهدت هذه المبادرة اهتماماً واسعاً في عالم كرة القدم اليوم الاثنين 25 مايو الذي يصادف اليوم العالمي للأطفال المفقودين.

ومنذ الصباح، نشرت العديد من الأندية الهامة والأكثر متابعة على شبكات التواصل الاجتماعي مثل ليفربول ومانشستر يونايتد (إنجلترا)، برشلونة وريال مدريد (إسبانيا)، يوفنتوس وميلان (إيطاليا)، بوروسيا دورتموند (ألمانيا)، باريس سان جرمان ومرسيليا (فرنسا)، وغيرها على موقع «تويتر» مذكرات بحث عن أطفال مفقودين.

وأكد روما التزام أكثر من 200 ناد في جميع القارات بهذه المبادرة، التي تحظى أيضاً بدعم رابطة الأندية الأوروبية.