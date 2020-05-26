جو هارت يتطلع للمشاركة أساسياً خارج انجلترا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال جو هارت حارس مرمى بيرنلي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إنه ربما يضطر لمغادرة إنجلترا بحثاً عن اللعب بصورة أساسية مرة أخرى.

وخرج هارت، الذي شارك في 75 مباراة دولية مع إنجلترا ولعب دوراً كبيراً في فوز مانشستر سيتي باللقب مرتين، من الحسابات في بيرنلي ولم يخض أي مباراة في الدوري منذ الهزيمة 5-1 أمام إيفرتون في ديسمبر2018.

وقال الحارس البالغ من العمر 33 عاماً إنه يرغب في اللعب في أعلى المستويات حتى إذا كان ذلك معناه الانتقال للدوري الإيطالي أو الإسباني أو الألماني.

وأبلغ هارت صحيفة جارديان : «في إنجلترا لا أشعر بأنني سأفعل ذلك ربما لو لم أحقق ما فعلته في هذا الدوري، كنت لن أكون مستعداً للابتعاد. كل ما أريده هو أن أصبح جزءا كبيرا من شيء ما. أعرف أنني لن ألعب في ريال مدريد. لا أعتقد أنني فقدت قدراتي، لكني أعرف كيف تسير الأمور في كرة القدم، الدوري الإنجليزي الممتاز كان رائعاً معي لكني أرغب بشدة في التحليق عالياً».

لكن هارت، الذي أمضى موسماً كاملاً في تورينو الإيطالي على سبيل الإعارة، لم يفقد الأمل في الحصول على فرصة كبيرة في دياره عندما ينتهي عقده الحالي في نهاية الموسم.

ومضى هارت قائلاً: «أحب أن أحصل على فرصة أخرى في إنجلترا، لكن الأمر قد يكون صعباً. سأكون متاحاً بالمجان، ولديّ الخبرة وأمتلك نهماً شديداً».