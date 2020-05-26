الحكومة البريطانية تعطي الضوء الأخضر للمرحلة الثانية من التدريبات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعطت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين الضوء الأخضر بالانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة استئناف منافسات المسابقات الرياضية التي تسمح للاعبين بالاحتكاك في التدريبات وتقرب على الخصوص عودة الدوري الإنجليزي الممتاز الشهر المقبل.

وقال وزير الرياضة نايجل هادليستون: هذا التوجيه الجديد يعتبر المرحلة الأخيرة لعودة متأنية لتدريبات الرياضيين أصحاب المستوى العالي، ويهدف إلى الحد من خطر التعرض للإصابات وحماية صحة وسلامة جميع الأشخاص المعنيين.

وأضاف أن الحكومة : تعمل على استئناف الرياضة الاحترافية خلف الأبواب المغلقة بمجرد أن يكون بإمكانها القيام بذلك بأمان.

وكان رئيس رابطة الدوري ريتشارد ماسترز أعلن الجمعة أنه واثق بأقصى قدر ممكن أن الأندية قادرة على استئناف المباريات في حزيران/يونيو على الرغم من التهديد المستمر من فيروس كورونا المستجد، دون أن يحدد ماسترز موعداً لاستئناف الدوري.

وعادت الأندية إلى التدريبات هذا الأسبوع بمجموعات صغيرة ولكن مع المحافظة على التباعد الاجتماعي والمسافة الآمنة، فيما تأمل الرابطة استكمال المباريات الـ92 المتبقية في 12 أو 19 يونيو.