شكرا لقرائتكم خبر عن دبا الحصن يجدد عقد الحارس المرزوقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر جدد نادي دبا الحصن عقد حارس مرماه عبدالله المرزوقي لموسم آخر، وقطعت إدارة النادي الطريق أمام الأندية الراغبة في ضم المرزوقي، الذي أبلى بلاءً حسناً مع فرسان الحصن هذا الموسم بعد أن قادهم إلى احتلال وصافة دوري الدرجة الأولى خلف الإمارات المتصدر، فيما يواصل النادي البحث عن مدرب جديد خلفاً لسليمان البلوشي الذي فسخ الحصن عقده مؤخراً، وقد علم "الخليج الرياضي" أن البرتغالي روي ناسيمنت الذي قاد الفريق قبل موسمين يعد أقوى المرشحين بجانب المصري طارق السيد.

يذكر أن دبا الحصن أنهى عقود محترفيه البرازيليين رافائيل داسيلفا ومواطنه رود ريغو الذي انتقل لفريق العروبة.

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