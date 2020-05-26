شكرا لقرائتكم خبر عن فايز عريبى يعرض ملف قضية الجزيري على مجلس طنطا قبل الطعن رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر فايز عريبى، رئيس نادى طنطا، وضع تقرير كامل عن حكم التونسى سيف الدين الجزير مهاجم المقاولون العرب لعرضه على مجلس إدارة النادى خلال الأيام المقبلة تمهدا للطعن، وأصدر الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" قراره بصحة موقف سيف الدين الجزيرى تجاه ناديه السابق طنطا .

وكان مسئولو طنطا قد تقدموا بشكوى ضد مهاجم الذئاب للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بحجة توقيعه لنادى الملعب التونسى، على الرغم من ارتباطه بعقد مع الفريق الطنطاوى قبل أن يصدر الاتحاد الدولى بطاقة مؤقتة للاعب للمشاركة فى الدورى التونسى لحين الفصل فى الشكوى المقدمة من نادى طنطا.

ونص حكم الفيفا على اعتبار إجراء فسخ العقد من جانب واحد الذى قام به سيف الدين الجزيرى سليماًً، وبالتالى فهو حر من أى التزام تجاه النادى المصرى.

وأكد أحمد الجبالى، وكيل أعمال سيف الدين الجزيري فى تصريحات لليوم السابع، أن حكم الفيفا أنصف الجزيرى فى قضيتة ضد نادى طنطا منذ سنتين، والتى طلب خلالها فسخ العقد المبرم بينه وناديه السابق، فى حين طلب الأخير إيقاف اللاعب لمدة عام عن ممارسة أى نشاط له علاقة بكرة القدم إلى جانب الحصول على تعويض مالي.

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وأضاف الجبالى أن الجزيرى يسعى لتقديم مستوى أفضل خلال الفترة المقبلة بعد تصدره قائمة هدافى المقاولون العرب فى الموسم الجارى قبل التوقف، طامحاً فى الانضمام إلى المنتخب التونسي.

وكان محمد عادل، المشرف العام لنادى المقاولون العرب، كشف أنه من حق الفريق المشاركة فى بطولة دورى أبطال افريقيا الموسم المقبل فى حال إلغاء بطولة الدورى المصرى هذا الموسم بسبب تواجده فى المركز الثانى من جدول الترتيب الدورى الممتاز، الذى تم تعليقه بسبب انتشار فيروس كيورونا المستجد على مستوى العالم وتوقف النشاط الرياضى كاملا ويعتبر فريق المقاولون العرب من أعرق و أقدم الاندية المصرية وله تاريخ كبير حيث يحتل المرك الثالث فى عدد البطولات الاندية المحلية .

ويعيش المقاولون حالة من التألق خلال الفترة الأخيرة تحت قيادة عماد النحاس المدير الفنى للفريق، فى ظل العروض القوية التى قدمها خلال النصف الأول من الدوري، والتى وضعت المقاولون فى المركز الثانى برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة.

ويطمح المقاولون تحت قيادة النحاس للمشاركة فى البطولات الأفريقية من جديد عن طريق الحفاظ على موقعه فى جدول مسابقة الدورى العام، من أجل استعادة أمجاد ذئاب الجبل.