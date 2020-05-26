شكرا لقرائتكم خبر عن سيناريوهات الزمالك للتعامل مع ملف المعارين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطة تدعيمات بدأ فيها مسئولي الزمالك استعداد لعودة النشاط الرياضى ، سواء باستكمال الموسم الجارى أو للموسم الجديد ، حيث الاستقرار على الصفقات المقرر ضمها لصفوف الفريق الأبيض ، و كذلك ما يحتاجه الفريق من مراكز ، وفقا لما طلبه باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض ، وكذلك حسم مصير المعارين من لاعبى الفريق ، و الذين انتقلوا الى فرق أخرى على سبيل الإعارة .

وهناك عدة سيناريوهات سيقوم مجلس الإدارة باتخاذ أحدها، لحسم مصير المعارين ، إما بإعادة إعارتهم لضمان ارتفاع أسعارهم في الموسم الجديد في ظل تاثير فيروس كورونا على الحالة الاقتصادية وبالتالى التأثير على أسعار اللاعبين ، أو دخولهم في صفقات تبادلية ، بالإضافة إلى لبيعهم و الاستفادة من المقابل المادى لضم فقات جديدة وفقا لاحتاج الفريق الأبيض ، وإن كان الاتجاه الذى يميل له مجلس الإدارة هو البيع وعدم الإعارة

ويمتلك الزمالك عددا من اللاعبين المعارين، مع أندية الاتحاد السكندرى الذى يضم أحمد رفعت ورزاق سيسيه، والمقاولون العرب الذى يضم النيجرى معروف يوسف ، وسموحة الذى يضم أحمد فتوح، وطلائع الجيش الذي يضم محمد أشرف روقة وأحمد كابوريا، بجانب المغربى حميد أحداد، المعار إلى الرجاء المغربى، وكلهم على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

Advertisements

وقد خرج مرتضى منصور خلال الساعات الماضية وكشف أن الثنائى أحمد رفعت المعار لنادى الاتحاد السكندرى وأحمد فتوح المعار لنادى سموحة ، بينما رزاق سيسيه المعار لنادى الاتحاد السكندرى، فأكد أن عودته للفريق تتوقف على ما يتلقاه من عروض مناسبة .

ويرغب الزمالك في الاستفادة ماديا من بيع اللاعبين بدلا من الإعارة وتوفير أماكن في قائمة الفريق وكذلك عدم تحمل الزمالك أي أعباء مالية إضافية في حالة إعارات اللاعبين.