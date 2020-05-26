شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ يكشف خطة عودة الأهلي للتدريبات الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الكروي الأول للنادي الأهلي التجهيزات النهائية لعودة اللاعبين للتدريبات الجماعية حال اتخاذ قرار نهائي بذلك منتصف يونيو المقبل، ويجتمع محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة النادي الأهلي مع لجنة التخطيط بالنادي والإدارة المالية يوم الأربعاء المقبل.

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ويعقد الخطيب اجتماعًا ظهر الأربعاء مع لجنة التخطيط للكرة وذلك لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بقطاع الكرة سواء على صعيد الأكاديمية والناشئين أو الفريق الأول لكرة القدم.

ويتطرق الاجتماع لبحث التجهيزات الخاصة بالمرحلة القادمة حال استئناف النشاط الكروي وفقًا لرؤية الدولة وما تراه من اجراءات احترازية للحفاظ على سلامة الجميع وهو الأمر الأهم للنادي وإدارته.

كما يعقد محمود الخطيب اجتماعًا في ذات اليوم مع الإدارة المالية لمناقشة بعض الأمور الخاصة بحركة السيولة في النادي والترتيب لمواجهة الالتزامات المالية خلال المرحلة المقبلة.