شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: لا تمديد لعقود اللاعبين مع الأندية سنة حال إلغاء الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد الكرة، أنه لا صحة لما يتردد حول تمديد عقود اللاعبين مع الأندية لموسم إضافى فى حالة إلغاء الموسم الجارى الذى تم إيقافه منذ منتصف مارس الماضى بسبب أزمة فيروس كورونا، وأوضح مسئولو الجبلاية أنه ليس من حق اتحاد الكرة تمديد عقود اللاعبين فى هذه الحالات، وأن هذا الأمر يتعلق بالأندية واللاعبين ويتم بالتراضى والتوافق بينهم دون تدخل من اتحاد الكرة.

كما أوضح مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، موقفهم من الأنباء التى تتردد حول وجود نية لدى الأندية لتخفيض عقود لاعبيهم فى حالة إلغاء النشاط الرياضى هذا الموسم بسبب فيروس كورونا، وأكد مسئولو الجبلاية أن هذه الأمور تتم بالتراضى والاتفاق بين النادى واللاعبين دون تدخل لاتحاد الكرة فيها، حيث لا يوجد فى اللائحة ما ينص على ذلك.

فى السياق ذاته، كشف مسئولو اتحاد الكرة أن من ضمن الإجراءات الاحترازية التى ستطلبها اللجنة الطبية المشكلة من قبل وزير الرياضة لعودة النشاط الرياضى فى الأندية تدريجيا يوم 15 يونيو المقبل، تواجد عيادة متخصصة فى كل ناد، تحسبا لأى اشتباه فى حالات إصابة بفيروس كورونا، حيث ستتولى العيادة المتخصصة إجراءات متابعة الأعراض، وحال ظهور أعراض سيتم التواصل مع وزارة الصحة لاتخاذ اللازم.

على صعيد متصل، أوضح مسئولو اتحاد الكرة أن اللجنة الطبية بالجبلاية ستوصى ضمن الإجراءات الاحترازية المطلوب تنفيذها حال استئناف التدريبات الجماعية يوم 15 يونيو المقبل، بأن يخضع جميع اللاعبين لتحليل الكشف عن فيروس كورونا قبل عودة التدريبات، على أن يتم عزل جميع اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية فى معسكر مغلق بعد ظهور نتيجة التحليل، حتى انتهاء الموسم الكروى.

وأوضح مسئولو الجبلاية أن اللجنة الطبية ستطلب عزل جميع اللاعبين بمجرد عودة التدريبات الجماعية لأنه حال خروج أى لاعب عن المعسكر، سيتم عمل تحليل جديد له منعا لأى عدوى قد ينقلها لزملائه بعد عودته للمعسكر، وتساءل مسئولو الجبلاية: "هل سيتحمل اللاعبون والأجهزة الفنية فكرة العزل طوال هذه الفترة وعدم الخروج من المعسكر لحين انتهاء الدورى فى منتصف سبتمبر أو أول أكتوبر المقبلين".

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وتابع مسئولو اتحاد الكرة أن اللجنة الطبية ستضع كل الاشتراطات والإجراءات أمام وزير الرياضة، وحال الموافقة عليها سيتم عرضها على الأندية لتأكيد الالتزام بها حال استئناف التدريبات.

واستقر مسئولو اتحاد الكرة بالتنسيق مع لجنة الحكام برئاسة وجيه احمد وعزب حجاج على استخدام تقنية حكم الفيديو var فى بطولة الدورى الممتاز المرجح استئنافها خلال الفترة المقبلة بعد تصريحات وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى بإمكانية عودة الأنشطة الرياضية وتدريبات الفرق وفتح الأندية منتصف شهر يونيو المقبل.

ويدرس مسئولو اتحاد الكرة مع لجنة الحكام تطبيق تقنية var كما حدث فى الدورى الألمانى الذى استخدم التقنية مع الأخذ بالاحتياطات الطبية لمواجهة فيروس كورونا وهو ما يعمل عليه مسئولو لجنة الحكام بتقليل اعداد الحكام في السيارة الخاصة بالتقنية.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أنه سيتم تطبيق قرار استخدام 5 تغييرات في بطولة الدوري حال استئنافها في الفترة المقبلة خاصة ان هذه التعديلات التي اعلنها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بامكانية كل اتحاد اهلي استخدام خمسة تغييرات خلال المباريات في الموسم الجاري فقط بسبب انتشار فيروس كورونا وتوقف المسابقات لفترة طويلة.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن فيفا جعل تطبيق التغييرات الخمسة للاعبين في المباريات في يد كل اتحاد اهلي باستخدامها او العمل علي النظام المتبع من قبل وهو الاكتفاء بالثلاث تغييرات فقط قبل ان يقرر اتحاد الكرة استخدام التغييرات الخمسة في الدوري حال استئنافه رسميا.