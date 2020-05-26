شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى و الزمالك يتفوقان على برشلونة و الريال.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أختارت صحيفة "ماركا” الاسبانية"، 40 نادي حول العالم للتصويت أمام الجماهير، لاختيار أفضل جماهير حول العالم وضمت القائمة 5 أندية عربية.

وتضم القائمة كل من الأهلي والزمالك المصريين، والرجاء والوداد البيضاوي المغربيين، والزوراء العراقي، ويتقدم الأهلي تصويت الأندية العربية في اليوم الأول.

ويحتل الأهلى المركز الثاني بينما يحتل الزمالك المركز الخامس متفوقان على ريال مدريد وبرشلونة وليفربول وما زال التصويت متاح حتى ألان.

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