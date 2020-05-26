محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الإثنين 25 مايو 2020.
الأهلي يعلن موعد عودته للتدريبات الجماعية
بالفيديو.. تقديم قميص الجونة ضمن الأفضل عالميًا
في رسالة إلى رئيس الوزراء الفرنسي.. ليون يطالب باستئناف الدوري
الأهلي يشارك كبار أوروبا في اليوم العالمي للأطفال المفقودين
أبرزها تجهيزات عودة النشاط.. الخطيب يبحث عدة ملفات مع لجنة التخطيط بالأهلي
تقارير: فيفا ينصف الجزيري في نزاعه ضد نادي طنطا
قائد فريق جمهورية شبين يتعافى من كورونا ويغادر العزل
بسبب كورونا.. إلغاء الدوري الأوروبي لكرة السلة
بسبب كورونا.. إلغاء موسم الكرة الإنجليزية للسيدات
كانت هذه تفاصيل خبر ملف الإثنين..الأهلي يعلن موعد عودته للتدريبات..وإبراهيموفيتش يتعرض لإصابة قوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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