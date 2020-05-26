التلميذ هالاند يواجه الاستاذ ليفاندوفسكي في قمة البوندسليجا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ربما يصبح إرلينج براوت هالاند النجم الصاعد بسرعة الصاروخ في بوروسيا دورتموند ، أفضل مهاجم في العالم يوما ما، لكنه غدا الثلاثاء سيضطر للدخول في مواجهة مباشرة مع العملاق البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونخ، والذي يعتبره الكثيرون حاليا أفضل مهاجم في العالم.

وقال تيمو فيرنر بعد أن سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) خلال فوز فريقه لايبزج على ماينز بخمسة أهداف دون رد "ليفاندوفسكي هو المهاجم الذي يعلو على الجميع".

ووفقا لفيرنر فإن ليفاندوفسكي صاحب القميص رقم 9 في بايرن هو "أفضل مهاجم" في أوروبا حاليا.

ويعيش ليفاندوفسكي صاحب الـ31 عاما أنجح فترات حياته الكروية حاليا، حيث يتصدر قائمة هدافي البوندسليجا بـ27 هدفا سجلهم خلال 25 مباراة ، علما بأن أزمة فيروس كورونا المستجد حدثت بينما هو يعاني الإصابة، مما يعني أن فرصته لازالت قائمة في كسر حاجز الـ40 هدفا.

وبخلاف كونه قناصا بارعا فإنه يقود خط الهجوم بشكل مذهل وأصبح قائدا للنجوم الذين يدججون صفوف بايرن حامل لقب البوندسليجا.

هالاند صاحب الـ19 عاما والذي يصغر ليفاندوفسكي بـ12 عاما يتعامل بقدر أكبر من الفطرة في طريقة لعبه، لكنه سجل بشكل مستمر مع ريد بول سالزبورج في دوري أبطال أوروبا ثم تألق بشكل لافت منذ انتقاله لدورتموند في يناير الماضي مقابل 20 مليون يورو.

وقال المدرب السويسري الشهير اوتمار هيتزفيلد لمجلة "كيكر"، "هالاند قد يصبح ليفاندوفسكي الثاني".

وأضاف "إيرلينج مستجد ، وشاب ، ويركض بشكل مذهل ويمكن مقارنته بليفاندوفسكي من الناحية الجسدية".

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واثنى هانسي فليك مدرب بايرن على المهاجم النرويجي الشاب ، لكن في الوقت ذاته أكد أنه لا يزال من "المبكر جدا" المقارنة بينه وبين ليفاندوفسكي.

وأضاف "روبرت اعتاد أن يكون نجما من طراز عالمي في السنوات الأخيرة".

ويحتل دورتموند المركز الثاني بجدول الترتيب بفارق أربع نقاط عن بايرن وبالتالي فإن فوزه على ملعبه سيجنال إيدونا بارك قد يشعل صراع في القمة على مصراعيه.

باقي اللاعبين العشرين داخل الملعب سيكون لهم دورهم أيضا ، لكن الفارق قد يصنع من خلال ليفاندوفسكي أو هالاند.

ومنذ رحيله عن دورتموند وانتقاله إلى بايرن ميونخ، سجل ليفاندوفسكي 16 هدفا في شباك فريقه السابق من بينها 12 هدفا في أخر ست مواجهات مباشرة.

وقال رومان بوركي حارس دورتموند لصحيفة "بليك" السويسرية "ليفاندوفسكي يلعب بأداء ثابت منذ سنوات وهو خطير للغاية.. خلال مواجهته لنا فإنه دائما يقدم أفضل ما لديه ويسجل".

لكن على النقيض فإن هالاند يواجه دفاع بايرن ميونخ للمرة الأولى.

وتتزايد التكهنات بشأن وجود رغبة شديدة من جانب المارد الإسباني ريال مدريد لضم هالاند رغم ارتباطه بعقد مع دورتموند حتى 2024.

وتردد أن عقد هالاند به شرط جزائي بقيمة 75 مليون يورو لكن البند يفعل بداية من عام 2022، الأمر الذي قد يدفع العديد من الأندية وعلى رأسها بايرن لمطاردة المهاجم النرويجي خاصة وأن قيمة الشرط الجزائي لا تتناسب مطلقا مع إمكانياته.