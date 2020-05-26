"فايلر عنيد وتوقعت تألقه".. رئيس آراو السويسري يعدد مزايا مدرب الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد ألفريد شميد، رئيس نادي آراو السويسري، أنه كان معجبًا برينيه فايلر، المدير الفني الحالي للنادي الأهلي، عندما تولى مهمة تدريب فريقه من قبل.

شميد تحدث في مقطع مصور بمناسبة رحيله عن منصبه في آراو والذي يتولاه منذ 13 عامًا، ليؤكد أن كان يثق بأن فايلر سيحظى بمسيرة مهنية كبيرة منذ اللقاء الأول بينهما.

وقال شميد في تصريحاته: "عندما تحدثت إلى فايلر لأول مرة، شعرت أنه سيكون مدربًا عظيمًا، إنه يعمل بجدية، عنيد ولديه أفكار رائعة".

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وأكمل: "خلال التدريبات، يقوم بشرح التمرينات للاعبين بنفسه ويمثلها لهم، وهو ما يمنحه درجة عالية من المصداقية لديهم".

واختتم: "أحببت كثيرًا أن تكون بداية مسيرة فايلر المهنية معنا".

الجدير بالذكر أن فايلر تولى تدريب آراو في الفترة من 2011 وحتى 2014، قبل أن يتوجه لعدة أندية ألمانية، بلجيكية وسويسرية ومنها للأهلي.