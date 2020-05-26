الأهلي يعلن موعد عودته للتدريبات الجماعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الجهاز الفني للفريق بدأ التحضير للعودة للتدريبات يوم 15 يونيو المقبل.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات ليلا كورة:" بدأنا من الان التحضير لعودة التدريبات يوم 15 يونيو وفقا لكلام وزارة الرياضة عن أن النشاط سيتم استئنافه منتصف يونيو القادم".

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وأوضح مدير الكرة بالأهلي، أن هناك اجتماع سيعقد في النادي مع الجهاز الفني في الاسبوع المقبل للترتيب للفترة المقبلة ودراسة كل الملفات المتعلقة بالفريق الأول.

وفي سياق متصل يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اجتماعا ظهر الأربعاء مع لجنة التخطيط للكرة وذلك لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بقطاع الكرة سواء على صعيد الأكاديمية والناشئين أو الفريق الأول لكرة القدم.

ويتطرق الاجتماع لبحث التجهيزات الخاصة بالمرحلة القادمة حال استئناف النشاط الكروي وفقًا لرؤية الدولة وما تراه من اجراءات احترازية للحفاظ على سلامة الجميع وهو الأمر الأهم للنادي وإدارته.