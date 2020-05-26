إنهاء الموسم الكروي للسيدات في إنجلترا

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وضع حد للموسم في الدرجتين الأولى والثانية للسيدات، بسبب تبعات فيروس كورونا المستجد، من دون أن يحدد كيف سيحسم الترتيب النهائي فيما يتعلق بالتتويج، والصعود والهبوط. Advertisements وأشار الاتحاد في بيان إلى أن الرابطتين المشرفتين على دوري السوبر (الدرجة الأولى)، و"تشامبيونشيب" (الثانية) "أكدتا قرار إنهاء موسم 2019-2020". أن الرابطتين المشرفتين على دوري السوبر (الدرجة الأولى)، و"تشامبيونشيب" (الثانية) "أكدتا قرار إنهاء موسم 2019-2020". وأوضح أن الرابطتين بقيتا على تواصل دائم مع الأندية وكل المعنيين "لتحديد أفضل طريقة لاختتام موسم 2019-2020، ومنح اللاعبات والأندية الوضوح والدعم المطلوبين في هذه الفترة". أفضل طريقة لاختتام موسم 2019-2020، ومنح اللاعبات والأندية الوضوح والدعم المطلوبين في هذه الفترة". وعملت سلطات كرة القدم على محاولة إعادة إطلاق عجلة الدوري، لكن هذا الأمر واجه معوقات عدة، أبرزها كلفة توفير فحوص دورية لكشف "كوفيد-19"، وهو ما لم تكن الأندية قادرة على تحمل كلفته.

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