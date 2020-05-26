أسامة حسني: إصابة الخطيب بفيروس كورونا شائعة سخيفة

أكد أسامة حسني نجم فريق الأهلي الأسبق أن محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء في حالة صحية جيدة. جيدة. وقال حسني:" الخطيب بخير وأنباء إصابته بفيروس كورونا شائعة سخيفة". ودعا محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لجنة التخطيط للاجتماع يوم الأربعاء المقبل. يذكر أن أسامة حسني متزوج من ابنة محمود لخطيب رئيس الناجي الأهلي.

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