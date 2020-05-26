اخبار الرياضه

فابريجاس يكشف عن المدرب المثالي للاعبين العظماء

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كشف الدولي الإسباني سيسك فابريجاس، نجم نادي موناكو الفرنسي الحالي، والذي لعب في عدد من الأندية الكبرى على رأسهم الإسباني وتشيلسي الإنجليزي، عن المدرب المثالي الذي تعامل معه في مسيرته الكروية حتى الآن.

وتحدث فابريجاس عن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو أثناء فترة توليه القيادة الفنية لفريق عندما كان لاعبًا للبلوز، حيث قال فابريجاس في مقابلة مع

نجم نادي مانشستر يونايتد السابق ريو فيرديناند: "عندما كنت مع مورينيو ، أدركت أنه كان المدرب الأفضل لإدارتي، لأنه المدرب المثالي للاعبين العظماء، فهو يعمل كثيرًا على الجانب النفسي ويحفزك للأفضل دائمًا".

وأضاف: "في أحد الأيام كنا قد حققنا سلسلة انتصارات متتالية في الدوري وتلقيت رسالة من

مورينيو  اعتقدت أنه سيقول أننا كنا نلعب بشكل جيد، ولكن اتضح أنه كان يخبرنا جميعًا بأننا كنا سيئين في المباراة الأخيرة، وفي أحد المرات اتصل بي مورينيو وقال لي أنه يحتاج إلى التعاقد مع لاعبين فقط وهم أنا ودييجو كوستا، وأخبرني أنني إذا جئت إلى تشيلسي فنفوز بالدوري وسنصبح أبطالًا، لديه نظام يعمل بشكل جيد للغاية ويريد فقط لاعبين محددين لهذا النظام".

وتوج فابريجاس بجانب مورينيو مع تشيلسي بلقب الممتاز في عام 2015.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فابريجاس يكشف عن المدرب المثالي للاعبين العظماء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا