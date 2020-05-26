فابريجاس يكشف عن المدرب المثالي للاعبين العظماء

كشف الدولي الإسباني سيسك فابريجاس، نجم نادي موناكو الفرنسي الحالي، والذي لعب في عدد من الأندية الكبرى على رأسهم برشلونة الإسباني وتشيلسي الإنجليزي، عن المدرب المثالي الذي تعامل معه في مسيرته الكروية حتى الآن.

وتحدث فابريجاس عن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو أثناء فترة توليه القيادة الفنية لفريق تشيلسي عندما كان لاعبًا للبلوز، حيث قال فابريجاس في مقابلة مع

نجم نادي مانشستر يونايتد السابق ريو فيرديناند: "عندما كنت مع مورينيو ، أدركت أنه كان المدرب الأفضل لإدارتي، لأنه المدرب المثالي للاعبين العظماء، فهو يعمل كثيرًا على الجانب النفسي ويحفزك للأفضل دائمًا".

وأضاف: "في أحد الأيام كنا قد حققنا سلسلة انتصارات متتالية في الدوري وتلقيت رسالة من

مورينيو اعتقدت أنه سيقول أننا كنا نلعب بشكل جيد، ولكن اتضح أنه كان يخبرنا جميعًا بأننا كنا سيئين في المباراة الأخيرة، وفي أحد المرات اتصل بي مورينيو وقال لي أنه يحتاج إلى التعاقد مع لاعبين فقط وهم أنا ودييجو كوستا، وأخبرني أنني إذا جئت إلى تشيلسي فنفوز بالدوري وسنصبح أبطالًا، لديه نظام يعمل بشكل جيد للغاية ويريد فقط لاعبين محددين لهذا النظام".

وتوج فابريجاس بجانب مورينيو مع تشيلسي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2015.