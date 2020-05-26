نادي ميلان يطمئن جماهيره بخصوص إصابة إبراهيموفيتش

أكد نادي ميلان الإيطالي، أن الإصابة التي تعرض لها المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش أثناء تدريبات الفريق ليست خطيرة.
وسقط إبراهيموفيتش مصابًا خلال تدريبات ميلان صباح اليوم، ليثيرالشكوك حول مصيره مع النادي الإيطالي في الفترة المقبلة، لكن المتحدث الرسمي لنادي ميلان أكد أن إصابة المهاجم السويدي ليست خطيرة.
وأوضح المتحدث الرسمي لنادي ميلان إصابة إبراهيموفتيش، حيث أكد أن الإصابة في عضلة السمانة، مشيرًا أنها ليست لها علاقة بالأربطة والأوتار.
وانضم إبراهيموفتيش صاحب 38 عامًا إلى نادي ميلان الإيطالي في الانتقالات الشتوية الماضية.
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