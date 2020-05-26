جون أنطوي يرغب في الرحيل عن بيراميدز هذا الصيف

أفاد تقرير صحفي أن جون أنطوي مهاجم فريق بيراميدز ينوي الرحيل عن ناديه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف موقع غانا ويب، خلال تقرير نشره، أن جون أنطوي ينوي مغادرة نادي بيراميدز في الصيف المقبل إلى أحد الدوريات الخليجية.

وأشار التقرير أن المهاجم الغاني سيرحل إلى أحد الدوريات الخليجية بسبب صعوبة انتقاله إلى ناديي الزمالك والأهلي بسبب تأثير أزمة كورونا على الجانب المادي للأندية في الوقت الراهن.

ويرغب أنطوي في الرحيل عن نادي بيراميدز بسبب عدم اعتماد أنتي

تشاتشيتش مدرب الفريق عليه بصفة دائمة، وفقًا لما ذكره التقرير.

ولعب جون أنطوي للنادي الأهلي في الفترة من 2015 حتى عام 2017، قبل أن ينتقل إلى نادي مصر للمقاصة الذي باعه الصيف الماضي إلى بيراميدز، وكان المهاجم الغاني أحد أهداف نادي الزمالك في الفترة الأخيرة قبل انتقاله إلى بيراميدز.