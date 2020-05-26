نابولي يتعمد تجاهل هيجواين

تعمد نادي نابولي الإيطالي عدم إضافة الدولي الأرجنتيني جونزالو هيجواين ضمن إعلانه لأفضل 11 لاعبًا، ارتدوا قميص النادي عبر التاريخ، حيث لعب مهاجم الأرجنيتني معهم حوالي 3 سنوات، سجل خلالها 91 هدفًا في 146 مباراة، وخلال موسم

أحرز 36 هدفًا في موسم واحد.

وغادر هيجواين نابولي في صيف 2016، وهو حاليًا ضمن صفوف يوفنتوس، في صفقة قياسية بلغت 90 مليون يورو، ليدخل في عداء مع جماهير نابولي.

وأعلن نادي نابولي، أفضل 11 لاعبًا أرجنتينيًا حملوا قميصه في عيد الثورة بالأرجنتين.

وجاء التشكيل على النحو الآتي: ماريانو أندوخار (2014-2016)، هوجو كامبانيارو (2009-2013)، فيديريكو فرنانديز (2011-2014)، روبرتو أيالا (1995-1998)، موريسيو بينيدا (2000-2001)، دانيال بيرتوني (1984-1986)، خوسيه سوسا (2010-2011)، جيسوس داتولو (2009-2011)، دييجو مارادونا (1984-1991)، روبرتو سوسا (2004-2008)، إزيكوييل لافيتزي (2007-2012).