لعب أسطورة كرة القدم “صامويل إيتو” (مواليد 10 مارس 1981) مع منتخب الكاميرون فى الفترة من 1997 حتي 2014، واستطاع ان يتربع على عرش أفضل هداف في تاريخ كأس أمم أفريقيا برصيد 18 هدفًا سجلهم في نسخ 2000 و2002 و2004 و2006 و2008 و2010، وفى هذا السياق نستعرض معكم فيديو جميع أهداف صامويل إيتو مع منتخب الكاميرون.

وصلت عدد مشاركات إيتو مع منتخب الكاميرون الى 118 مباراة، سجل خلالها 56 هدفاً، وفاز بلقب هداف كأس أمم أفريقيا في نسخة مصر 2006 ونسخة غانا 2008، وقاد بلاده للتتويج بكأس أمم أفريقيا في نسختي 2000 و2002.

وتُوج إيتو بجائزة أفضل لاعب أفريقي أربع مرات، أكثر من أي لاعب آخر، وذلك في أعوام (2003، 2004، 2005، و2010)، وحاز على المركز الثالث في جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2005.

وشارك إيتو مع منتخب الكاميرون فى كأس العالم بفرنسا عام 1998 وكان اصغر لاعب يشارك وقتها فى المونديال (17 عاما)، وشارك ايضا فى كأس العالم 2002 فى اليابان واستطاع ان يسجل هدف الفوز امام منتخب السعودية خلال دور المجموعات وهو الفوز الوحيد للكاميرون فى المسابقة.

وقاد إيتو منتخب بلاده للتأهل الى كأس العام 2010 بعد ان سجل أمام منتخب المغرب فى التصفيات، وسجل فى دور المجموعات أمام منتخب الدنمارك وخسرت الكاميرون فى نهاية المباراة 2-1 وتم اقصاءها من كأس العالم.

وتم اختيار إيتو في تشكيلة منتخب الأسود لكأس العالم 2014، ليصبح ثالث أفريقي يشارك في أربع بطولات بعد مواطنيه جاك سونج وريجوبيرت سونج، وفى نفس العام قرر إيتو اعتزاله الملاعب الدولية.

إليكم فيديو جميع أهداف صامويل إيتو مع منتخب الكاميرون

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هدف إيتو امام منتخب السعودية فى كأس العالم 2002

هدف صامويل أيتو في الجزائرـ أمم أفريقيا 2000

هدف صامويل أيتو في نيجيريا ـ نهائي أمم أفريقيا 2000

هدف إيتو فى مباراة الكاميرون وهولندا 1-1

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