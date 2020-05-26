الفيفا يهنئ نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق بعيد ميلاده

هنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق “سيد معوض“، بمناسبة عيد ميلاده الـ41.

واحتفل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بذكرى عيد ميلاد ظهير الأهلي المعتزل، من خلال توجيه تهنئة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

ووضع الفيفا صورة مساعد مدرب منتخب مصر الحالي، وهو يرتدي قميص المنتخب المصري في التغريدة التي تضمنت مشوار معوض مع الاهلي ومنتخب بلاده، والتي حفلت بالعديد من الألقاب المحلية والقارية.

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وانضم سيد معوض إلى صفوف الاهلي خلال سوق الانتقالات الصيفية عام 2008، بعد رحلة احترافية قصيرة في تركيا بنادي طرابزون مقابل مليون و100 الف دولار، بعد أن خاض مشوارا طويلا مع الإسماعيلي.

واستعرض الاتحاد الدولي مسيرة اللاعب، حيث حقق مع منتخب مصر لقب كأس أمم أفريقيا عامي 2008 و2010، كما فاز مع الاهلي بثلاثة ألقاب دوري أبطال أفريقيا اعوام 2008،2012،2013، بالإضافة إلى بطولة السوبر الأفريقي التي حصدها مع بطل القرن 3 مرات أعوام 2009 و2013 و2014، كما شارك مع الفريق في كأس العالم الأندية عامي 2008 و2012.

ويشغل سيد معوض منصب مدرب المنتخب المصري في الجهاز الفني الذي يترأسه المدير الفني حسام البدري حاليا.

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