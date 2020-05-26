بيراميدز يخشى رحيل مدافعه إلى الزمالك ويبدأ إجراءات التحصين

تسعى إدارة نادي بيراميدز بقيادة مدير الكرة “هاني سعيد” لتحقيق الاستقرار لخط دفاع الفريق قبل بدء فترة ميركاتو الصيف، وتحصين المدافع الدولي “أحمد أيمن منصور” بعقد جديد خوفا من محاولات نادي الزمالك للحصول على توقيعه.

وقرر مسؤولو بيراميدز التفاوض مع أحمد أيمن منصور هذا الأسبوع لاقناعه بتجديد عقده وتحسين راتبه السنوي، رغم الأزمة الاقتصادية الراهنة بسبب فيروس كورونا.

وينتهي تعاقد أحمد أيمن منصور مع بيراميدز في نهاية موسم 2021/2020، بالتالي سيكون من حق لاعب المصري البورسعيدي السابق التوقيع لأي ناد خلال ميركاتو يناير 2021.

وأبدى الزمالك اهتمامًا باللاعب خاصة أنه نجل النجم السابق للفريق “أيمن منصور“، وهو ما قد يسهل عملية التفاوض معه لضمه لصفوف الفريق.

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ولن يكون الراتب وتمديد العقد الشيء الوحيد الذي سيرتكز عليه بيراميدز لإقناع أحمد أيمن منصور بالبقاء لمواسم قادمة، بل التأهل لدوري أبطال أفريقيا، حيث ينافس الفريق على احتلال المركز الثاني أمام المقاولون العرب هذا الموسم، ويبدو أنه على مقربة من تحقيق هذا الحلم.

وتألق مدافع بيراميدز بشكل لافت للنظر خلال الموسمين الماضيين، وقدم مستوى متميز هذا الموسم وقاد الفريق للتأهل إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية أمام حوريا كوناكري.

ويجيد اللاعب في مركز قلب الدفاع وفي مركز الظهير الأيسر، مما جعله ينضم لصفوف منتخب مصر الأول، وترشيحه للانتقال إلى الاهلي والزمالك.

وانضم أحمد أيمن منصور إلى صفوف بيراميدز في الانتقالات الصيفية عام 2018 في عقد ممتد لثلاث سنوات نظير 700 ألف دولار ضمن 23 صفقة قام بها بيراميدز آنذاك بقيادة مالكه السعودي تركي آل الشيخ.

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