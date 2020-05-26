رياضة | حقيقة إصابة محمود الخطيب بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر حقيقة إصابة محمود الخطيب بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترددت عدة أبناء خلال الآونة الأخيرة عن تعرض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي للإصابة بفيروس كورونا. وكتبت ندي محمود الخطيب نجلة رئيس القلعة الحمراء عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الحمد لله بابا كويس وحسبي الله ونعم الوكيل في الناس اللي بتطلع شائعات". وأضافت : "ربنا يبعد اي شر يا رب شكرا لكل اللي كلموني وبعتوا ..احنا الحمد لله كويسين ".

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