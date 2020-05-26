رياضة | متى يعود الأهلي لمداعبة الألقاب الإفريقية؟

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر متى يعود الأهلي لمداعبة الألقاب الإفريقية؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يأمل النادي الأهلي دائما في حسم الألقاب ورفع رصيده منها سواء في البطولات المحلية أو العربية أو الإفريقية.

ويصوم عن رفع الكؤوس القارية منذ عام 2014 عندما توج بطلا لكأس الكونفدرالية الإفريقية، ولكنه يبقى مكانه صامدا بفضل تاريخه الطويل في الأدغال الإفريقية، حيث توج بـ20 بطولة قارية حتى الآن.

Advertisements

يأتي من بعده الزمالك بعدد 13 بطولة، فيما يتواجد ثالثا مازيمبي بعد تتويجه بـ 11 بطولة، فيما يتقاسم المركز الرابع كل من، الترجي التونسي والنجم الساحلي والرجاء المغربي بعدد 7 بطولات.

ويليه الوداد المغربي وشبيبة القبائل بعدد 5 ألقاب، بينما يتواجد هافيا كوناكري والسفاقصي في المركز السادس بعدد 4 ألقاب لكل منهما، أما وفاق سطيف وكانون ياوندي وانيمبا والمقاولون العرب يتواجدون في المركز السابع برصيد ثلاث ألقاب.

جدير بالذكر أن البطولات الإفريقية متوقفة في الوقت الحالي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، منذ شهر مارس الماضي، ولم يحدد وقت لعودتها بشكل رسمي إلى أن يجد جديد.