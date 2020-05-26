رياضة | صحيفة تونسية: الأهلي يطلب التعاقد مع نجم الترجي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر صحيفة تونسية: الأهلي يطلب التعاقد مع نجم الترجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية تونسية اليوم أن مسئولي النادي الأهلي يتحركون بشكل رسمي من أجل ضم نجم الترجي التونسي في فترة الانتقالات الصيفية.

ووفقا لصحيفة "الصريح" التونسية فإن الأهلي قدم عرضا من أجل ضم طه ياسين الخنيسي في الصيف، وهو أحد اللاعبين المميزين في البطولة المحلية بالإضافة إلى تألقه في دوري أبطال إفريقيا بالسنوات الأخيرة.

ويعد الخنيسي هو أغلى لاعب في الدوري التونسي وفقا لـ"ترانسفيت ماركت"، لكنه يفاضل بين عروض عديدة من أهمها من دول الخليج.