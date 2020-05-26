رياضة | برشلونة يطرح كمامات قطنية للوقاية من فيروس كورونا بشعار النادي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر برشلونة يطرح كمامات قطنية للوقاية من فيروس كورونا بشعار النادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة بدأ في بيع أول كمامات واقية خاصة به والتي ستكون متاحة بـ3 أشكال مختلفة وذلك اعتباراً من اليوم الإثنين في متاجره الرسمية.

وأفادت التقارير الصحفية بأن النادي الكتالوني أعلن أن هذه الكمامات المنتجة محليًا يتم تصنيعها في ورشة خياطة من القطن العضوي بنسبة 100% وتفي بمتطلبات السلامة والقواعد الصحية.

وأكدت التقارير الصحفية أن هذه الكمامة صحية ويمكن استخدامها يومياً وتقي من نقل فيروس كورونا المستجد كما تتحمل الغسيل لنحو 40 مرة وبحسب النادي الكتالوني يوصي باستخدامها بعد كل 8 ساعات من آخر استخدام لها.

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وأوضحت التقارير الصحفية أن إنتاج خط الكمامات بدأ ب 3 تصميمات يخطط برشلونة لزيادتها في حال وجود إقبال كبير عليها والتصميم الأول للأطفال من عمر 3 إلى 6 أعوام والثاني للأطفال بين سن 7 و12 سنة والثالث موحد للبالغين.

وكشفت التقارير الصحفية أن سعر بيع الكمامات للجمهور يبلغ 18 يورو ويعتزم النادي طرح عروض شروط مختلفة تناسب الاحتياحات العائلية قريبًا.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن برشلونة يعتزم تصنيع كمامات أخرى أقل كلفة وتناسب احتياجات أخرى وأكثر بساطة من أجل توزيعها أيضًا خارج متاجره الرسمية.