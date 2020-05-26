رياضة | غموض حول عودة نجم الأهلي من الإعارة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر غموض حول عودة نجم الأهلي من الإعارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية مصرية، أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه لم يحدد موقفه من عودة أكرم توفيق لاعب الفريق.

ويلعب أكرم توفيق معارًا لفريق الجونة، وتنتهي إعارته نهاية الموسم الجاري.

وأفادت التقارير، أن فايلر لم يبلغ لجنة التخطيط في الأهلي عن عودة أكرم توفيق، وأنه ضمن حساباته لكنه لم يحسم قراره بعد.

وتابعت التقارير، أن عودة أكرم توفيق للأهلي مسألة وقت، وخصوصاً بعد تصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، عن اقتراب عودته خلال الفترة المقبلة.