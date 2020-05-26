شكرا لقرائتكم الأهلى يحتفل بعيد ميلاد سيد معوض الـ41: صاحب العرضيات المميزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفى الحساب الرسمي للنادى الأهلى، بذكري ميلاد سيد معوض الـ41 مدرب منتخب مصر الحالي. ونشر الحساب الرسمي للأهلى عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": نتمنى للاعبنا سيد معوض عيد ميلاد سعيد كما عودتنا بعرضياتك المميزة". ويتواجد سيد معوض ضمن الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت قيادة حسام البدري المدير الفني للفراعنة. Advertisements



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