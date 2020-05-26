شكرا لقرائتكم أحمد مجاهد يكشف أسماء المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أسماء المرشحين لإنتخابات الجبلاية المقبلة والتى لم يتم تحديد موعدها النهائى حتى الأن، وتضمنت الأسماء التى وضعها كل من هانى أبو ريدة وأحمد شوبير على كرسى الرئاسة، بينما أعلن عدم خوضه الانتخابات وكذلك عصام عبد الفتاح وخالد لطيف وسيف زاهر بسبب استمرار بند الـ8 سنوات حتى الان.

وكتب أحمد مجاهد على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" :" اقترب موعد انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم و بدأت التحركات و بوجود بند الدورتين حتى الأن فإن الاربعة أحمد مجاهد و سيف زاهر و خالد لطيف و عصام عبد الفتاح خارج المرشحين، و الاسماء التي تتردد لتشكيل المجلس الجديد من بينها هي: المهندس هاني ابو ريدة - الكابتن أحمد شوبير - الاستاذ جمال علام - اللواء صفي الدين بسيوني - الكابتن مجدي عبد الغني - الدكتور كرم كردي - الحاج محمود الشامي - الحاج عامر حسين - الكابتن شوقي عبد الشافي - الاستاذ مجدي المتناوي - الكابتن حمادة المصري - الحاج محمد ابو الوفا - الكابتن جمال الغندور - الكابتن رضا البلتاجي - المحاسب عمرو السعيد - الكابتن علاء نبيل - الكابتن مصطفى عبده - الكابتن اسلام الشاطر - الكابتن محمد ابو العلا - الكابتن يحي دياب - الدكتور هرماس رضوان - الحاج شعبان بسطاوي - الكابتن سمير عثمان - الكابتن محمد فاروق - الدكتور محمد خيري - الحاج فتحي عوض الله - الدكتور اشرف موسى - الاستاذ صلاح بدر - الكابتن عزالدين احمد - الاستاذ محمد سيف - الدكتور عادل سلومة حكيم - الاستاذ خالد فتوح - الاستاذ محمد الشحات شيحة - الاستاذ محمد خالد غرابة - الاستاذ احمد ابراهيم مجاهد - الدكتور ايهاب الكومي - الاستاذ عاصم عبد العزيز مرشد - الاستاذ نور رسلان - الاستاذ محمد باهي - الدكتور اسلام مسعد .

مع الاعتذار لأي زميل يرغب في الترشح و لم أذكره.

هذا بخلاف مقعد المرأة و سيأتي ذكره في وقت لاحق.

أحمد مجاهد

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واستقرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة على تشكيل رابطة المحترفين فى الموسم الجديد، بعد الاتفاق على وضع بند فى اللائحة الجديدة بضرورة إنشاء الرابطة وتفعيلها، وأن يكون لها دور مستقل عن اتحاد الكرة، واتفق أعضاء اللجنة الخماسية على أن يتم اختيار أعضاء الرابطة من خارج مجالس إدارات الأندية وكذلك اتحاد الكرة، على أن يختار كل نادٍ من يمثله وكذلك يختار اتحاد الكرة ممثلين له، قبل اختيار المكتب التنفيذى للرابطة سواء من 5 أعضاء أو 7.

واقترحت اللجنة الخماسية أن تتكون رابطة المحترفين من 7 أعضاء بدلا من 5، كما كان الحال فى السابق، بحيث تتكون من رئيس ونائب رئيس و3 أعضاء، بجانب اثنين من خبراء التسويق، بحيث تتم الاستفادة منهما فى عملية تسويق حقوق الأندية وزيادة العائد المادى، على أن يحصل أعضاء المكتب التنفيذى للرابطة على رواتب شهرية ومكافآت مالية فى حالة النجاح فى زيادة موارد الأندية وتحقيق أكبر عائد من تسويق حقوق الأندية.

ووافقت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على وضع بند صريح فى اللائحة الجديدة، التى يجرى حالياً إعدادها، ينص على تشكيل رابطة الأندية المحترفة، على أن يكون دورها إدارة مسابقة الدورى العام بالموسم الجديد، وتوزيع الحقوق على الأندية واختيار وتشكيل لجنة المسابقات.

وطلب عدد كبير من الأندية تشكيل روابط المحترفين فى الموسم الجديد، سواء فى الدورى الممتاز أو باقى الدرجات حتى تتمكن هذه الروابط من تسويق المسابقات والحصول على أعلى مقابل مادى لزيادة موارد الأندية.