شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يقرر تخصيص جناحا خاصا للمنتخب الأول بمقر الجبلاية الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر اتحاد الكرة، تخصيص جناحا خاصا للمنتخب الأول فى المبنى الجديد للجبلاية الذى يتم حاليا إنشائه فى مشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر، وسيكون الجناح معزولا تماما عن باقى الغرف ومزودا بصالات الجيم وقاعة محاضرات بحيث لا يستطيع أى فرد التسلل لمقر المنتخب الاول، كما سيتم تخصيص جناح للمنتخب الأولمبى ومنتخب الشباب، بحيث تقام معسكرات المنتخبات الوطنية فى المقر الجديد بدلا من الفنادق الكبرى وهو ما يوفر على خزينة الجبلاية ملايين الجنيهات.

وأرسل الاتحاد الدولى لكرة القدم مبلغ مليون و300 ألف دولار لاتحاد الكرة، لتنفيذ المرحلة الثانية من المقر الجديد للجبلاية بمدينة 6 أكتوبر، وكانت المرحلة الأولى قد بدأت فى عهد المجلس السابق برئاسة هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق، وانتهت مؤخرا وتأكد الفيفا من سير العمل، لذا أرسل الدعم المالى الخاص بالمرحلة الثانية خلال الايام الماضية.. وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قد وافق على تطوير مشروع الهدف ليصبح مقرًا لاتحاد الكرة، بدلًا من المقر الحالي الذي سيتحول لمتحف خاص بالاتحاد.

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من ناحية أخرى، استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على تحمل أندية الدوري الممتاز تكاليف إجراء اختبارات لاعبيهم لتحليل فيروس كورونا قبل استئناف التدريبات منتصف شهر يونيو المقبل تمهيدا لعودة النشاط الكروي منتصف أو نهاية شهر يوليو المقبل بناء على تأكيدات وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي باستنئاف وفتح الأندية منتصف الشهر المقبل.

ومن المقرر أن يطلب مسئولو اتحاد الكرة ضمن الإحترازات الطبية كشف طبي شامل و ملف عن حالة كل لاعب قبل استئناف التدريبات تمهيدا لعودة الدوري فى حالة صدور قرار بذلك ، ونفس الأمر لجميع الأجهزة الفنية و الطبية من أجل الإطمئنان على سلامه الجميع فى حالة استئناف مباريات الدوري.