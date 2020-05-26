شكرا لقرائتكم بالمستندات.. الفيفا يقر بصحة موقف سيف الجزيري في قضية طنطا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قراره بصحة موقف سيف الدين الجزيري هداف المقاولون العرب حالياً، تجاه ناديه السابق طنطا، وكان مسئولو طنطا قد تقدموا بشكوى ضد مهاجم الذئاب للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بحجة توقيعه لنادى الملعب التونسى، على الرغم من ارتباطه بعقد مع الفريق الطنطاوى قبل أن يقوم الاتحاد الدولى بإصدار بطاقة مؤقتة للاعب للمشاركة فى الدورى التونسى لحين الفصل فى الشكوى المقدمة من نادى طنطا.

ونص حكم الفيفا على اعتبار إجراء فسخ العقد من جانب واحد الذي قام به سيف الدين الجزيري سليما وبالتالي فهو حر من أي التزام تجاه النادي المصري.

وأكد أحمد الجبالي وكيل أعمال سيف الدين الجزيري في تصريحات خاصة، أن حكم الفيفا أنصف الجزيري، في قضيتة ضد نادي طنطا منذ سنتين، والتي طلب خلالها فسخ العقد المبرم بينه وبين ناديه السابق، في حين طلب الأخير إيقاف اللاعب لمدة عام عن ممارسة أي نشاط له علاقة بكرة القدم إلى جانب الحصول على تعويض مالي.

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أضاف الجبالي أن الجزيري يسعى لتق مستوى أفضل خلال الفترة المقبلة بعد تصدره قائمة هدافي المقاولون العرب في الموسم الجاري قبل التوقف، طامحاً في الانضمام إلى المنتخب التونسي.

وكان محمد عادل، المشرف العام لنادى المقاولون العرب، كشف أنه من حق الفريق المشاركة فى بطولة دورى أبطال افريقيا الموسم المقبل فى حال إلغاء بطولة الدورى المصرى هذا الموسم بسبب تواجده فى المركز الثانى من جدول الترتيب الدورى الممتاز، الذى تم تعليقه بسبب انتشار فيروس كيورونا المستجد على مستوى العالم وتوقف النشاط الرياضى كاملا ويعتبر فريق المقاولون العرب من أعرق و أقدم الاندية المصرية وله تاريخ كبير حيث يحتل المرك الثالث فى عدد البطولات الاندية المحلية .

ويعيش المقاولون حالة من التألق خلال الفترة الأخيرة تحت قيادة عماد النحاس المدير الفنى للفريق، فى ظل العروض القوية التى قدمها خلال النصف الأول من الدوري، والتى وضعت المقاولون فى المركز الثانى برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة.

ويطمح المقاولون تحت قيادة النحاس للمشاركة فى البطولات الأفريقية من جديد عن طريق الحفاظ على موقعه فى جدول مسابقة الدورى العام، من أجل استعادة أمجاد ذئاب الجبل.