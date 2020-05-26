شكرا لقرائتكم ألكمار يعترض على منح أياكس بطاقة التأهل المباشر للأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - طلب ألكمار من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إلغاء قرار الاتحاد الهولندي بمنح أياكس أمستردام بطاقة التأهل المباشر الوحيدة لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وقبل إلغاء الموسم في هولندا بعد تعليق المنافسات جراء جائحة كورونا في مارس كان أياكس يتصدر الترتيب بفارق الأهداف عن الكمار.

وقرر الاتحاد الهولندي منح أياكس بطاقة التأهل المباشر لدوري الأبطال والتي تكون مضمونة تقليديا لبطل الدوري الهولندي بينما سيحاول ألكمار التأهل من خلال الأدوار التمهيدية.

وكانت هولندا بين عدد قليل من الدول الأوروبية التي تقرر إلغاء الموسم بعد تطبيق اجراءات العزل العام بسبب الوباء.

Advertisements

وقرر الاتحاد الهولندي عدم منح لقب الدوري لأي فريق بعدما انتهى الموسم قبل الأوان بسبب الجائحة. كما لم يهبط أي فريق من دوري الأضواء.

ويقول ألكمار إنه كان يستحق الصدارة نظرا لانه فاز على أياكس ذهابا وإيابا في الدوري هذا الموسم.

ونقلت وسائل إعلام عن الكمار قوله في خطاب للاتحاد الأوروبي :فارق الأهداف ليس موضوعيا. لكن الاتحاد الهولندي لا يعتزم العدول عن القرار.

وقال متحدث باسم الاتحاد يوم الاثنين : أبلغ اليويفا الاتحاد الهولندي بالأمر قبل احالة قضية الكمار للاتحاد المحلي، أبلغنا من جهتنا الكمار باننا لن نعدل عن القرار. حددنا بطاقة التأهل للعب في أوروبا الموسم المقبل بناء على ثلاثة معايير وهي الشفافية والموضوعية والجوانب الرياضية. اعتمدنا الترتيب الحالي وأياكس هو المتصدر.