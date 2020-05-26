شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ يكشف موعد جلسة مروان محسن لتجديد عقده مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي موعد جلسة التجديد مع مروان محسن مهاجم الفريق الذي ينتهي تعاقده مع المارد الأحمر بنهاية الموسم الجاري، واستقر النادي الأهلي على التجديد لمهاجم الفريق مروان محسن بعد الحصول على موافقة المدير الفني السويسري رينيه فايلر الذي أبدى ترحيبه ببقاء اللاعب واستمراره بين صفوفه خلال الفترة المقبلة.

ووقع اللاعب مع النادي لمدة 5 سنوات عند انتقاله من صفوف الإسماعيلي موسم 2016، وترغب لجنة التخطيط الأهلي تجديد عقد مروان محسن لمدة موسمين، بعدما أوصى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بضرورة تجديد عقده والإبقاء عليه لحاجة الفريق لجهوده.

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ونجح الأهلي خلال الفترة الماضية في تجديد وتعديل عقد أكثر من لاعب من نجوم القوام الأساسي وعلى رأسهم أيمن أشرف ومحمد هاني وعلي معلول وجونيور أجاي ووليد سليمان، في الوقت الذي لم تصل الإدارة الحمراء لاتفاق مع الثنائي أحمد فتحي وشريف اكرامي والذي تنتهي عقودهما مع الأهلي نهاية الموسم الجاري حيث وقع فتحي لبيراميدز فيما يقترب اكرامي هو الأخر من التوقيع لنفس الفريق.

ويؤدى لاعبو الأهلى برنامجا بدنيا من منازلهم، حيث يرسل السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، برنامجا تدريبيا للاعبى الفريق عبر الواتس أب، يؤدونه خلال فترة الإجازة للحفاظ على لياقتهم البدنية ومنحهم الحد الأدنى من الاستعداد البدنى قبل استئناف تدريبات الفريق، ووضع فايلر برفقة مدرب الأحمال برنامجا خاصا للاعبين تضمن إلزامهم بأداء تدريبات البطن والظهر بانتظام، فضلا عن المواظبة على الجرى فى المنزل أو فى الشارع.