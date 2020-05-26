أخبار النادى الاهلى اليوم الاثنين 25 / 5 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الاهلى اليوم الاثنين 25 / 5 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأهلي يتلقى إفادة بموقف فتحي وعاشور وإكرامي من الجبلاية

الأهلي يتلقى إفادة بموقف فتحي وعاشور وإكرامي من الجبلاية

تلقت إدارة النادي الأهلي إفادة من اتحاد الكرة بخصوص موقف الثلاثي أحمد فتحي وحسام عاشور وشريف إكرامي حال إلغاء الموسم الجاري، في ظل انتهاء عقودهم مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، وأبلغت لجنة التخطيط حسام عاشور برفض تجديد عقده، وتم تخيير اللاعب بين الاعتزال بنهاية الموسم أو الرحيل لنادي أخر، فيما وقع أحمد فتحي لبيراميدز لمدة 3 سنوات بشكل رسمي، بينما أتفق اكرامي مع الإدارة الحمراء على الرحيل لأي نادي أخر نهاية الموسم لعدم توصله لاتفاق بشأن التجديد مع لجنة التخطيط.

فايلر للأهلي: "مش عايز صفقات.. الأهم بقاء رمضان صبحي"

قلل السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، من أهمية إبرام صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مؤكداً أنه يملك قائمة قوية يوجد بها العديد من اللاعبين المميزين فى جميع المراكز، وكان فايلر قد طلب التعاقد مع مساك وجناح مهاجم خلال الميركاتو الصيفى، وهو الأمر الذى وعدت إدارة الأهلى بتنفيذه، فى الوقت الذى أكد فايلر أنه فى حال عدم إبرام صفقات جديدة فلن يكون الأمر مهماً على مستوى أهمية الحفاظ على رمضان صبحى جناح الفريق، وذلك بعد انتهاء إعارته للفريق الأحمر بنهاية الموسم الجارى وعودته من جديد لصفوف ناديه هيدرسفيلد الإنجليزي.

الأهلى يوثق عقد سعد سمير الأسبوع المقبل

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استقر مسئولو الأهلى على توثيق عقد سعد سمير، مدافع فريق الكرة بالنادى، الأسبوع المقبل عقب استئناف العمل فى مقر اتحاد الكرة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، لإغلاق هذا الملف الذى دار حوله جدل كبير بسبب خطأ مدير الكرة سيد عبد الحفيظ الذى لم يوقع مع اللاعب عقداً جديداً عقب رفع اسمه من قائمة الفريق فى يناير الماضى لقيد كهربا بدلا منه، وأرسل اتحاد الكرة للأهلى خطاباً يؤكد فيه أن سعد سمير لاعب حر ويمكنه التوقيع لأى نادٍ، خاصة أنه تم رفع اسمه من النادى منذ يناير الماضى ولا يرتبط بأى عقود مع النادى، وحال قيده لابد من توقيعه على عقود جديدة، وهو ما سعى إليه الأهلى حتى وقع سعد سمير على العقود الجديدة.