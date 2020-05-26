شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يؤجل حسم مصير "نائب الرئيس" فى لائحة اتحاد الكرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجلت سارة ساليمون مندوبة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، البت فى تحديد مصير منصب نائب رئيس اتحاد الكرة فى اللائحة الجديدة التى يجرى حاليا اعدادها بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للجبلاية، سواء بالإنتخاب أثناء العملية الانتخابية أو بالاختيار داخليا بين أعضاء المجلس فى أول اجتماع رسمى كما هو الحال فى الوقت الحالى، حيث يتم اختياره وفقا أحد المعايير التى يضعها المجلس سواء الأكبر سنا أو الحاصل على أعلى نسبة أصوات أو بالأقدمية داخل مبنى الجبلاية.

واستعجلت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لإرسال اللائحة الجديدة والنهائية بعد المشاورات التى دارت بين اللجنة الخماسية ومندوبة الفيفا سارة ساليمون، طوال الفترة الأخيرة من أجل اعداد اللائحة، حيث كان من المقرر إرسال اللائحة مطلع الأسبوع الجارى إلا أن اللجنة الخماسية لم تتسلم اللائحة حتى تبدأ فى اجراءات عرضها على الجمعية العمومية.

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ورفضت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، اقتراح سارة ساليمون، باقامة الجمعية العمومية لمناقشة بنود اللائحة الجديدة يوم 20 يونيو المقبل، وأكد أعضاء اللجنة لمندوبة الفيفا صعوبة اقامتها قبل 30 يونيو المقبل ، موضحين انه في حالة عقدها قبل 30 يونيو سيتم رفض اللائحة الجديدة نظرا لحضور جميع أعضاء الجمعية العمومية للجبلاية وعددهم 225 ناديا وبالتالي سترفض الأندية فكرة تقليص عدد الجمعية العمومية ، أما بعد 30 يونيو وانتهاء السنة المالية سيكون من حق 95 ناديا فقط حضور الجمعية العمومية للجبلاية .

ووافقت مندوبة الفيفا علي وجهة نظر اعضاء اللجنة الخماسية في هذا الصدد ، وأقرت مسئولة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بند "تضارب المصالح" فى لائحة اتحاد الكرة الجديدة التى يتم إعدادها حاليا بالتشاور مع أعضاء اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية برئاسة عمرو الجناينى.. وتمسكت سارة ساليمون بتشكيل لجنة لفحص أوراق المرشحين، والتأكد من عدم وجود تضارب فى المصالح بين المرشح وتواجده فى اتحاد الكرة سواء فى العضوية أو على كرسى الرئاسة.