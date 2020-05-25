شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مدافع فياريال بتمزق عضلي في الفخذ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال نادي فياريال المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، اليوم الاثنين، إن مدافعه الأرجنتيني راميرو فونيس موري سيخضع غدا الثلاثاء، لجراحة لعلاج تمزق عضلي في الفخذ.

وأضاف النادي أن اللاعب أصيب بتمزق عضلي في الفخذ الأيمن خلال التدريبات يوم الخميس الماضي حيث يستعد الفريق لاستئناف الدوري الشهر المقبل.

وقال فياريال إن خطورة الإصابة تأكدت بعد خضوع اللاعب لفحوص اليوم.

ولم يحدد النادي الفترة التي سيغيبها فونيس موري.

وانضم المدافع البالغ من العمر 29 عاما إلى النادي الإسباني قبل عامين من إيفرتون الذي قضى معه ثلاثة أعوام بعد الانتقال من ريفر بليت.

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