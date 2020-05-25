أخبار نادى الزمالك اليوم الاثنين 25 / 5 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الاثنين 25 / 5 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، اجتماع بين إدارة الزمالك وخبراء ملف نادي القرن الأسبوع الجاري اجتماع بين إدارة الزمالك وخبراء ملف نادي القرن الأسبوع الجاري اتفق مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك وأعضاء لجنة لقب نادي القرن مع خبيرا اللوائح محمد فضل الله و محمد بيومي علي عقد اجتماع خلال الأسبوع الجاري ، لبحث اخر مستجدات ملف لقب نادي القرن والقضية التي سيتم طرحها في المحكمة الرياضية الدولية ، حيث سيتضمن الاجتماع مراجعة لوائح الاتحاد الافريقي والنقاط التي يستند عليها الزمالك في القضية ، وكذلك دراسة الحالات المماثلة ، لمعرفة الموقف الكامل للزمالك في القضية قبل تقديمها رسميا، خاصة أن هناك موافقة مكتوبة من نادي الزمالك علي لائحة اختيار نادي القرن وقت صدورها عام 94. يدرس مسئولو الزمالك العروض التي تلقاها الإيفوارى رزاق سيسيه، لاعب وسط الفريق المعار لنادى الاتحاد السكندري، لتحديد وجهته المقبلة في الانتقالات الصيفية المقبلة لتحقيق عائد مادي جيد من وراء تسويق اللاعب بصورة جيدة، في ظل السياسة التي يطبقها مجلس الأبيض برئاسة مرتضى منصور في عدم رحيل أى لاعب إلا بعد تحقيق عائد مادى يناسب نادى الزمالك . الزمالك يدرس عروض بيع سيسيه لتحقيق أكبر عائد مادى الزمالك يضع خطة لتسويق المعارين والراحلين قبل انتقالات الصيف Advertisements وضعت إدارة نادي الزمالك خطة لتسويق اللاعبين المعارين الموسم الحالي إلي فرق خارجية عقب انتهاء الإعارة ، حيث سيتم بيع جميع اللاعبين المعارين في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، عدا الثنائي أحمد رفعت المعار إلي الاتحاد السكندري وأحمد فتوح المعار إلي سموحة وفقا لما اعلنه مرتضي منصور رئيس الزمالك ، كما تتضمن خطة التسويق اللاعبين الذين سيتم الاستغناء عنهم وفقا لرأي الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق والذي استقر بنسبة كبيرة علي اللاعبين الراحلين عن قائمة الزمالك الموسم المقبل. محمود علاء يحتفل بقدوم "مالك" عبر انستجرام احتفل محمود علاء مدافع الزمالك والمنتخب الوطني بمولد انه مالك اليوم عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي " انستجرام " ، وكتب محمود علاء علي صفحته : الحمد لله رزقني الله بـ " مالك " اللهم اجعله من الذرية الصالحة واحفظه واجعله من عبادك الصالحين. كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن الوصول لاتفاق مع الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم، علي فسخ التعاقد بينهما في حالة عدم حصول الزمالك علي بطولة الدوري الموسم المقبل ودوري ابطال افريقيا أو أحدهما علي أقل تقدير، دون دفع الزمالك لأي شروط جزائية، وذلك وفقا لبنود العقد الجديد بين الزمالك وكارتيرون وال1ي سيتم توقيعه خلال الايام المقبلة بعدما نجح الثنائي احمد مرتضي منصورعضو مجلس ادارة الزمالك وامير مرتضي المشرف علي الكرة في الوصول لاتفاق مع كارتيرون علي تجديد العقد لمدة موسم عقب نهاية عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

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