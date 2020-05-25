شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستقر على بقاء وجيه وعزب حجاج فى رئاسة الحكام حال عودة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، على عدم تعيين رئيس جديد للجنة الحكام خلفا لجمال الغندور في حالة عودة الدوري ، واتفق أعضاء اللجنة علي أن يكمل الثنائي عزب حجاج ووجيه أحمد المكلفين بإدارة اللجنة المهمة حتي نهاية الموسم في حالة استئناف الدوري ، خاصة أنه كان هناك أكثر من اقتراح لمنصب رئيس لجنة الحكام في الفترة الاخيرة سواء بتعيين رئيس من خارج منظومة التحكيم او باختيار رئيس بالانتخاب لكن اتحاد الكرة اغلق هذا الملف وأكد استمرار عزب حجاج ووجيه أحمد في ادارة اللجنة حال استئناف الدوري .

وصرفت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة جميع مستحقات الحكام المتأخرة، ليصبح إجمالى ما صرفته اللجنة الخماسية للحكام 15 مليون و200 ألف جنيه.

من ناحية أخرى، ومع عودة عجلة مسابقة الدورى العام للدوران، ستتكبد خزينة اتحاد الكرة أموالا طائلة على المباريات من الناحية التحكيمية لاسيما بعد اعتماد اللائحة الجديدة بدلات الحكام وكذلك حكام تقنية الفيديو، بجانب تكلفة تطبيق التقنية أيضا وفقا للاتفاق المبرم مع الشركة الاسبانية المسئولة عن الـVAR.

ووفقا للائحة الجديدة لبدلات الحكام، يحصل حكم الساحة على 5 آلاف جنيه، وحكم تقنية الفيديو على 3750 جنيها، بينما يحصل الحكمان المساعدان لحكم الساحة على 3750 لكل منهما، فيما الحكمان المساعدان لحكم الفيديو على 2500 جنيه لكل منهما، ويحصل الحكم الرابع على 2500 جنيه، بخلاف 4500 ألف دولار تكلفة تطبيق تقنية الفيديو فى المباراة الواحدة ما يعنى أن تكلفة المباراة الواحدة تحكيميا حال عودة الدورى ستصل إلى 95 ألف جنيه تقريبا.