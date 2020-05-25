7 اخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الاثنين 25 / 5 / 2020 فى مقدمتها ، اجتماع بين إدارة الزمالك وخبراء ملف نادي القرن الأسبوع الجاري

فايلر للأهلي: "مش عايز صفقات.. الأهم بقاء رمضان صبحي"

قلل السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، من أهمية إبرام صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مؤكداً أنه يملك قائمة قوية يوجد بها العديد من اللاعبين المميزين فى جميع المراكز، وكان فايلر قد طلب التعاقد مع مساك وجناح مهاجم خلال الميركاتو الصيفى، وهو الأمر الذى وعدت إدارة الأهلى بتنفيذه، فى الوقت الذى أكد فايلر أنه فى حال عدم إبرام صفقات جديدة فلن يكون الأمر مهماً على مستوى أهمية الحفاظ على رمضان صبحى جناح الفريق، وذلك بعد انتهاء إعارته للفريق الأحمر بنهاية الموسم الجارى وعودته من جديد لصفوف ناديه هيدرسفيلد الإنجليزي. الدوري المصري بين الانفراجة والتأزم.. ووزير الرياضة يمنح المسابقة بصيص الأمل لا يزال الغموض مسيطرا على مصير عودة الدوري المصير سواء بالاستكمال أو الإلغاء، في ظل عدم وضوح الرؤية بشأن الاجراءات التي سيتم اتباعها في الفترة القادمة سواء باستكمال المسابقة أو إعلان أن الموسم الحالي ملغيا، وهو ما يضع الأندية واتحاد الكرة في حيرة من أمرهم، باعتبار أن القرار بيد الدولة ممثلة في مجلس الوزراء ومعه الوزارات المعني سواء الرياضة من جانب او الصحة من الجانب الآخر. اتحاد الكرة يرصد مرتبات شهرية ومكافآت لأعضاء رابطة المحترفين استقرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة على تشكيل رابطة المحترفين فى الموسم الجديد، بعد الاتفاق على وضع بند فى اللائحة الجديدة بضرورة إنشاء الرابطة وتفعيلها، وأن يكون لها دور مستقل عن اتحاد الكرة، واتفق أعضاء اللجنة الخماسية على أن يتم اختيار أعضاء الرابطة من خارج مجالس إدارات الأندية وكذلك اتحاد الكرة، على أن يختار كل نادٍ من يمثله وكذلك يختار اتحاد الكرة ممثلين له، قبل اختيار المكتب التنفيذى للرابطة سواء من 5 أعضاء أو 7.

الأهلى يوثق عقد سعد سمير الأسبوع المقبل

استقر مسئولو الأهلى على توثيق عقد سعد سمير، مدافع فريق الكرة بالنادى، الأسبوع المقبل عقب استئناف العمل فى مقر اتحاد الكرة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، لإغلاق هذا الملف الذى دار حوله جدل كبير بسبب خطأ مدير الكرة سيد عبد الحفيظ الذى لم يوقع مع اللاعب عقداً جديداً عقب رفع اسمه من قائمة الفريق فى يناير الماضى لقيد كهربا بدلا منه، وأرسل اتحاد الكرة للأهلى خطاباً يؤكد فيه أن سعد سمير لاعب حر ويمكنه التوقيع لأى نادٍ، خاصة أنه تم رفع اسمه من النادى منذ يناير الماضى ولا يرتبط بأى عقود مع النادى، وحال قيده لابد من توقيعه على عقود جديدة، وهو ما سعى إليه الأهلى حتى وقع سعد سمير على العقود الجديدة.

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اجتماع بين إدارة الزمالك وخبراء ملف نادي القرن الأسبوع الجاري اتفق مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك وأعضاء لجنة لقب نادي القرن مع خبيرا اللوائح محمد فضل الله و محمد بيومي علي عقد اجتماع خلال الأسبوع الجاري ، لبحث اخر مستجدات ملف لقب نادي القرن والقضية التي سيتم طرحها في المحكمة الرياضية الدولية ، حيث سيتضمن الاجتماع مراجعة لوائح الاتحاد الافريقي والنقاط التي يستند عليها الزمالك في القضية ، وكذلك دراسة الحالات المماثلة ، لمعرفة الموقف الكامل للزمالك في القضية قبل تقديمها رسميا، خاصة أن هناك موافقة مكتوبة من نادي الزمالك علي لائحة اختيار نادي القرن وقت صدورها عام 94.