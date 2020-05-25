شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة لـ"سيد معوض": كل سنة وأنت طيب والسنه الجاية تطول 5 سم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ وائل جمعة مدافع فريق الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، زميله سيد معوض المدرب المساعد لمنتخب الفراعنة بمناسبة عيد ميلاده عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر.

وقال،" كل سنة وانت طيب يا كابتن سيد وسنة سعيدة عليك أن شاء الله والسنة الجاية تطول 5 سم " .

وأحتفل سيد معوض، نجم النادى الأهلى السابق اليوم الاثنين، بعيد ميلاده الـ 41 حيث إنه من مواليد مثل هذا اليوم عام 1979، وبدأ معوض مسيرته الرياضية فى نادى الألومنيوم، ثم انتقل إلى الإسماعيلى، وحصل على بطولة الدورى الممتاز وكأس مصر، ثم خرج للاحتراف بنادى طرابزون سبور التركى قبل الانضمام لصفوف الأهلى، فى صفقة أثارت غضب الإسماعيلاوية بعد رفض جماهير الدراويش التفريط فيه، وبعد الانتقال للأحمر، تألق وحقق الكثير من البطولات.

لعب معوض مع الأهلى 81 مباراة في الدوري تمكن خلالها من إحراز هدف وحيد، وخاض 53 مباراة في بطولة دوري أبطال إفريقيا بالقميص الأحمر أحرز خلالها هدف وحيد أيضًا .

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وأعلن الاعتزال رسميا يوم 24 يونيو من سنة 2014، بعد أن حقق الكثير من البطولات مثل بطولتى دورى ، بالإضافة الى دورى الأبطال الأفريقى، والسوبر المصرى والأفريقى ، و شارك في كأس العالم للاندية 2008 ، و 2012 ، و 2013

وعلى المستوى الدولي ارتدى سيد معوض قميص المنتخب في 61 مناسبة محرزًا هدفين، ومتوجًا ببطولة كأس الأمم الأفريقية مرتين في 2008 و2010، وكان أحد العناصر الأساسية في الجيل الذهبي للفراعنة. وبعد مرور فترة من اعتزاله اختاره حسام البدري المدير الفني السابق للأهلي كمدرب مساعد في الجهاز الفني الذي تولى المسئولية بعد رحيل الهولندي مارتن يول 2016 ، ليساهم في حصد الفريق ثلاثية تاريخية في الدوري وكأس مصر والسوبر ، كما تأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا ثم حافظ على لقب الدوري قبل أن يقدم استقالته مع باقي الجهاز الفنى .



