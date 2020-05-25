شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخصص جناحا خاصا للمنتخب الأول فى المقر الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد الكرة، تخصيص جناحا خاصا للمنتخب الأول فى المبنى الجديد للجبلاية الذى يتم حاليا إنشائه فى مشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر، وسيكون الجناح معزولا تماما عن باقى الغرف ومزودا بصالات الجيم وقاعة محاضرات بحيث لا يستطيع أى فرد التسلل لمقر المنتخب الاول، كما سيتم تخصيص جناح للمنتخب الأولمبى ومنتخب الشباب، بحيث تقام معسكرات المنتخبات الوطنية فى المقر الجديد بدلا من الفنادق الكبرى وهو ما يوفر على خزينة الجبلاية ملايين الجنيهات.

وأرسل الاتحاد الدولى لكرة القدم مبلغ مليون و300 ألف دولار لاتحاد الكرة، لتنفيذ المرحلة الثانية من المقر الجديد للجبلاية بمدينة 6 أكتوبر، وكانت المرحلة الأولى قد بدأت فى عهد المجلس السابق برئاسة هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق، وانتهت مؤخرا وتأكد الفيفا من سير العمل، لذا أرسل الدعم المالى الخاص بالمرحلة الثانية خلال الايام الماضية.. وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قد وافق على تطوير مشروع الهدف ليصبح مقرًا لاتحاد الكرة، بدلًا من المقر الحالي الذي سيتحول لمتحف خاص بالاتحاد.