شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجاهد يكشف أسماء 40 مرشحا لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أسماء المرشحين لإنتخابات الجبلاية المقبلة والتى لم يتم تحديد موعدها النهائى حتى الأن.

وتضمنت الأسماء التى وضعها كل من هانى أبو ريدة وأحمد شوبير على كرسى الرئاسة، وكذلك عصام عبد الفتاح وخالد لطيف وسيف زاهر بسبب استمرار بند الـ8 سنوات.

وكتب أحمد مجاهد على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" :" اقترب موعد انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم و بدأت التحركات و بوجود بند الدورتين حتى الأن فإن الاربعة أحمد مجاهد و سيف زاهر و خالد لطيف و عصام عبد الفتاح خارج المرشحين، و الاسماء التي تتردد لتشكيل المجلس الجديد من بينها هي: المهندس هاني ابو ريدة - الكابتن أحمد شوبير - الاستاذ جمال علام - اللواء صفي الدين بسيوني - الكابتن مجدي عبد الغني - الدكتور كرم كردي - الحاج محمود الشامي - الحاج عامر حسين - الكابتن شوقي عبد الشافي - الاستاذ مجدي المتناوي - الكابتن حمادة المصري - الحاج محمد ابو الوفا - الكابتن جمال الغندور - الكابتن رضا البلتاجي - المحاسب عمرو السعيد - الكابتن علاء نبيل - الكابتن مصطفى عبده - الكابتن اسلام الشاطر - الكابتن محمد ابو العلا - الكابتن يحي دياب - الدكتور هرماس رضوان - الحاج شعبان بسطاوي - الكابتن سمير عثمان - الكابتن محمد فاروق - الدكتور محمد خيري - الحاج فتحي عوض الله - الدكتور اشرف موسى - الاستاذ صلاح بدر - الكابتن عزالدين احمد - الاستاذ محمد سيف - الدكتور عادل سلومة حكيم - الاستاذ خالد فتوح - الاستاذ محمد الشحات شيحة - الاستاذ محمد خالد غرابة - الاستاذ احمد ابراهيم مجاهد - الدكتور ايهاب الكومي - الاستاذ عاصم عبد العزيز مرشد - الاستاذ نور رسلان - الاستاذ محمد باهي - الدكتور اسلام مسعد، مع الاعتذار لأي زميل يرغب في الترشح و لم أذكره.

هذا بخلاف مقعد المرأة و سيأتي ذكره في وقت لاحق.

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احمد مجاهد