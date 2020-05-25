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شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجاهد يكشف أسماء 40 مرشحا لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أسماء المرشحين لإنتخابات الجبلاية المقبلة والتى لم يتم تحديد موعدها النهائى حتى الأن.
وتضمنت الأسماء التى وضعها كل من هانى أبو ريدة وأحمد شوبير على كرسى الرئاسة، وكذلك عصام عبد الفتاح وخالد لطيف وسيف زاهر بسبب استمرار بند الـ8 سنوات.
هذا بخلاف مقعد المرأة و سيأتي ذكره في وقت لاحق.
احمد مجاهد
واستقرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة على تشكيل رابطة المحترفين فى الموسم الجديد، بعد الاتفاق على وضع بند فى اللائحة الجديدة بضرورة إنشاء الرابطة وتفعيلها، وأن يكون لها دور مستقل عن اتحاد الكرة، واتفق أعضاء اللجنة الخماسية على أن يتم اختيار أعضاء الرابطة من خارج مجالس إدارات الأندية وكذلك اتحاد الكرة، على أن يختار كل نادٍ من يمثله وكذلك يختار اتحاد الكرة ممثلين له، قبل اختيار المكتب التنفيذى للرابطة سواء من 5 أعضاء أو 7.
واقترحت اللجنة الخماسية أن تتكون رابطة المحترفين من 7 أعضاء بدلا من 5، كما كان الحال فى السابق، بحيث تتكون من رئيس ونائب رئيس و3 أعضاء، بجانب اثنين من خبراء التسويق، بحيث تتم الاستفادة منهما فى عملية تسويق حقوق الأندية وزيادة العائد المادى، على أن يحصل أعضاء المكتب التنفيذى للرابطة على رواتب شهرية ومكافآت مالية فى حالة النجاح فى زيادة موارد الأندية وتحقيق أكبر عائد من تسويق حقوق الأندية.
ووافقت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على وضع بند صريح فى اللائحة الجديدة، التى يجرى حالياً إعدادها، ينص على تشكيل رابطة الأندية المحترفة، على أن يكون دورها إدارة مسابقة الدورى العام بالموسم الجديد، وتوزيع الحقوق على الأندية واختيار وتشكيل لجنة المسابقات.
وطلب عدد كبير من الأندية تشكيل روابط المحترفين فى الموسم الجديد، سواء فى الدورى الممتاز أو باقى الدرجات حتى تتمكن هذه الروابط من تسويق المسابقات والحصول على أعلى مقابل مادى لزيادة موارد الأندية.
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