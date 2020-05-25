أبرزها تجهيزات عودة النشاط.. الخطيب يبحث عدة ملفات مع لجنة التخطيط بالأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

قرر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عقد اجتماعًا مع لجنة التخطيط للكرة والإدارة المالية بالقلعة الحمراء يوم الأربعاء القادم.

ووفقًا لما ذكره الموقع الرسمي للنادي الأهلي، فإن الخطيب سيجتمع مع لجنة التخطيط في النادي لمناقشة لعديد من الملفات الخاصة بأكاديمية النادي والناشئين والفريق الأول.

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع بحث التجهيزات الخاصة بالمرحلة المقبلة في حالة استئناف النشاط الرياضي في مصر وفقًا لرؤية الدولة المصرية حول الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

كما يعقد الخطيب اجتماعًا في ذات اليوم مع الإدارة المالية لمناقشة بعض الأمور الخاصة بحركة السيولة في النادي والترتيب لمواجهة الإلتزامات المالية خلال المرحلة المقبلة.