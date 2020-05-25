سكاي سبورتس: قرار استئناف بريميرليج يصدر الأسبوع الحالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد فاروق:
تتجه أندية الدوري الإنجليزي الممتاز نحو بدء المرحلة الثانية من التدريبات الجماعية يوم الأربعاء المقبل، مما يعزز حسم عودة منافسات المسابقة رسميًا الأسبوع الحالي.
وتبعًا لشبكة "سكاي سبورتس" حصلت رابطة بريميرليج على موافقة رسمية من الحكومة البريطانية، للتقدم نحو المرحلة الثانية من التدريبات، التي تشمل تواصلًا أكبر بين اللاعبين، والتدرب في مجموعات تصل إلى 12.
وستصبح الفرصة متاحة للاعبين والمدربين لمناقشة مخاوفهم بشأن تدريبات المرحلة الثانية، عندما يجرون لقاءات بالفيديو مع مسؤولي الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الثلاثاء المقبل، بينما سيتم التصويت يوم الأربعاء على بدء تلك المرحلة.
وفي ظل الغالبية المتوقعة لتأييد التقدم نحو المرحلة الثانية من التدريبات، يمكن أن ينتهي الأسبوع الحالي بتقديم المسودات النهائية المتعلقة باستئناف المسابقة، بما في ذلك تحديد موعد العودة.
وأضافت "سكاي سبورتس" أن بعض أندية الدوري الإنجليزي الممتاز ترغب في تأجيل موعد استئناف منافسات المسابقة حتى السادس والعشرين من شهر يونيو المقبل.
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