اخبار الرياضه

زيدان يتواصل مع نجم أياكس الهولندي لضمه إلى ريال مدريد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أفادت تقارير صحفية أن زين الدين زيدان مدرب يخطط للتعاقد مع فان دي بيك نجم أياكس الهولندي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح موقع "Le10sport" الفرنسي، خلال تقرير أعده اليوم

الاثنين، أن مدرب ريال مدريد تواصل هاتفيًا بـ فان دي بيك لاعب وسط أياكس الهولندي من أجل تدعيم النادي الملكي

وارتبط اسم فان دي بيك بالانتقال إلى أندية باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد في الصيف الماضي بعد تألقه اللافت للنظر رفقة فريقه في حيث ساهم في تأهل فريقه لنصف نهائي المسابقة الأوروبية النسخة قبل الماضية.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زيدان يتواصل مع نجم أياكس الهولندي لضمه إلى ريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا