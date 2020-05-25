زيدان يتواصل مع نجم أياكس الهولندي لضمه إلى ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية أن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد يخطط للتعاقد مع فان دي بيك نجم أياكس الهولندي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأوضح موقع "Le10sport" الفرنسي، خلال تقرير أعده اليومالاثنين، أن مدرب ريال مدريد تواصل هاتفيًا بـ فان دي بيك لاعب وسط أياكس الهولندي من أجل تدعيم النادي الملكي
وارتبط اسم فان دي بيك بالانتقال إلى أندية باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد في الصيف الماضي بعد تألقه اللافت للنظر رفقة فريقه في دوري أبطال أوروبا حيث ساهم في تأهل فريقه لنصف نهائي المسابقة الأوروبية النسخة قبل الماضية.
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