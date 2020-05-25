مدرب بايرن ميونيخ يرفض مقارنة ليفاندوفسكي بنجم دورتموند

رفض هانز فليك مدرب فريق بايرن ميونيخ الألماني، مقارنة روبرت ليفاندوفسكي مهاجم النادي البافاري، بالنرويجي إيرلينج هالاند نجم بوروسيا دورنموند، مشيرًا أن الوقت لايزال مبكرًا

على هذه المقارنة.

وقال فليك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند، إن المقارنة بين ليفاندوفسكي وهالاند

لازالت مبكرة للغاية، مؤكدًا أن الأخير يلعب موسمه الأول مع بوروسيا دورتموند.

وأضاف مدرب بايرن ميونيخ أن ليفاندوفسكي أثبت في السنوات الماضية أنه هدافًا من الطراز العالمي، مشيرًا أن هالاند لازال شابًا ويمتلك موهبة كبيرة.