شاهد.. موقع إنجليزي يضع تقديم قميص الجونة ضمن الأفضل عالميًا

جاء تقديم قميص نادي الجونة الجديد للموسم الحالي 2019-2020 ضمن الأفضل على مستوى العالم خلال السنوات القليلة الماضية وفقًا لموقع "رويال بلو ميرسي". ووضع الموقع التابع لجماهير نادي إيفرتون الإنجليزي تقديم قميص نادي الجونة ضمن الأفضل مع قمصان أندية مانشستر يونايتد وأرسنال وساوثامبتون من إنجلترا وطرابزون التركي ونيويورك سيتي الأمريكي وجلاسجو رينجرز الاسكتلندي وأندية أخرى. وطرابزون التركي ونيويورك سيتي الأمريكي وجلاسجو رينجرز الاسكتلندي وأندية أخرى. وقدم نادي الجونة قميصه مطلع الموسم الحالي بشكل غير مسبوق في تاريخ الأندية المصرية عبر فيلم قصير حقق انتشارًا واسعًا.

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