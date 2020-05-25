جينك البلجيكي يعلن التعاقد مع إيبوي كواسي حتى 2024

أعلن نادي جينك البلجيكي، اليوم الاثنين، التعاقد مع الإيفواري إيبوي كواسي لاعب نادي سيلتك الاسكتلندي، بعقد يمتد حتى 2024.
وفّعل نادي جينك بند الشراء فيعقد اللاعب الإيفواري الذي انضم على سبيل الإعارة في الانتقالات الشتوية الماضية.
يذكر أن نادي سليتك اشترى عقدكواسي من نادي كراسنودار الروسي في عام 2017 بـما يقرب من ثمانية مليون جنيه استيرليني، لكنه لم يثبت نفسه إلى أن قرر النادي الاستكلندي إعارة اللاعب في الشتاء الماضي إلى جينك البلجيكي.
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